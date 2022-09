Abstimmungssonntag 25. September: «Junge interessiert AHV-Vorlage nicht, Rentner entschieden über Reform»

Das AHV-Ja-Kommittee hat allen Grund zum Strahlen: «Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist diesmal für die SP gebrochen – wenn auch nur knapp», so Milic.

Politologe Thomas Milic sagt, der Ruf der SP als Referendumskraft bei AHV-Reformen habe am Sonntag gelitten.

Am 25. September hat die Schweiz über die AHV-Reform, die Massentierhaltungsinitiative und das Verrechnungssteuergesetz abgestimmt.

Wieso es bei der AHV-Reform so knapp wurde und ob die bürgerlichen Parteien in Zukunft mit der SP anbandeln müssen, um Steuerreformen ans Volk zu bringen, erklärt Politologe Thomas Milic im Interview.

Herr Milic, was bedeutet diese Niederlage für die Gegner der AHV-Reform?

Wurden die Frauen zu schlecht gegen die AHV-Reform mobilisiert?

Jein. Ein Stück weit hat man das schon geschafft, die Abstimmung fiel sehr knapp aus. Vielleicht hat man es etwas besser gemacht in Regionen wie der Romandie, dort war das Nein deutlicher. Aber Frauen sind keine homogene Gruppe: Es gibt Arme, Reiche, Alte, Junge, die zum Teil ganz andere Beschäftigungssituationen haben. Das schlägt sich auch im Wahlverhalten nieder. Der Unterschied von 28 Prozentpunkten zwischen Frauen und Männern ist aber Rekord.

Also haben die Männer entschieden, dass die Frauen länger arbeiten sollen?

Die junge Wählerschaft schien unentschlossen zu sein?

Ich vermute stark, dass die Beteiligung bei den Jungen geringer war – das Thema interessiert sie einfach nocht nicht so. Letztlich haben die über 65-Jährigen über diese Reform entschieden. Aber ich vermute, dass etwa junge Frauen, im Vergleich zu ihren Müttern und Großmüttern, für die AHV-Reform gestimmt haben. Die jungen Frauen arbeiten häufiger in Berufen, wo die Lohndiskrepanz nicht mehr so gross ist und machen andere Erlebnisse als ältere Frauen.