Das Mädchen war zusammen mit ihrem 16-jährigen Bruder im Dezember 2014 ins Gebiet des Islamischen Staates IS nach Syrien gereist. Das Jugendgericht Winterthur verurteilte das Mädchen im Februar 2019 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Zudem wurde eine ambulante Behandlung angeordnet und das Mädchen musste sich regelmässig bei der Kantonspolizei melden.

Dagegen wehrte sie sich erfolgreich vor dem Zürcher Obergericht. Im Urteil, das den Medien am Donnerstag schriftlich zugestellt wurde, sprach das Obergericht die inzwischen erwachsene Frau ebenfalls schuldig und bestätigte die Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Auf die Anordnung einer jugendrechtlichen, ambulanten Massnahme verzichtete das Gericht.

Im Arbeitsleben integriert

Das Obergericht begründete die Verurteilung damit, dass das Mädchen sich bewusst nach Syrien begeben habe. Ihr Motiv sei nicht ein humanitärer Einsatz gewesen, wie sie behauptet hatte, sondern sie habe bewusst unter dem Regime des IS leben wollen. Der Prozess fand im Mai statt, die junge Frau erschien damals aber unentschuldigt nicht an die Verhandlung, warum ist nicht bekannt.

Neues Verfahren gegen Bruder

2014 waren die Geschwister nach Syrien gereist. Der Bruder hatte dort eine Koranschule besucht und die Logistik des IS unterstützt, während das Mädchen den Haushalt machte, kleine Kinder hütete und etwas Englisch unterrichtete. Beide standen in intensivem Kontakt mit IS-Sympathisanten und versuchten Familie und Freunde aus der Schweiz zum Nachkommen zu überreden. Die beiden Jugendlichen kehrten ein Jahr später in die Schweiz zurück.