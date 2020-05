Aktualisiert 04.05.2020 16:31

Dem IS angeschlossen?

Junge Frau schwänzte Prozess vor Zürcher Obergericht

Eine junge Frau wurde vom Jugendgericht Winterthur verurteilt wegen Verstosses gegen das IS-Verbot. Sie wollte sich vor Obergericht dagegen wehren – erschien aber nicht zum Prozess.

von Stefan Hohler

1 / 3 Eine junge Frau steht am Montag vor dem Zürcher Obergericht. KEYSTONE Das Jugendgericht Winterthur hatte die Beschuldigte wegen Verstosses gegen das IS-Verbot verurteilt. Thomas Mathis Gegen das Urteil wehrt sie sich nun vor Obergericht. KEYSTONE

Darum gehts Das Jugendgericht Winterthur hat im Februar 2019 eine junge IS-Rückkehrerin verurteilt.

Am Montag begann vor dem Zürcher Obergericht der Berufungsprozess. Die Beschuldigte nahm unentschuldigt nicht teil an der Verhandlung.

Der Prozess wird schriftlich fortgesetzt.

Im Dezember 2014 sollen das damals 15-jährige Mädchen und ihr ein Jahr älterer Bruder mit kosovarischen Wurzeln ins Gebiet des Islamischen Staates IS nach Syrien gereist sein. Der Bruder soll dort eine Koranschule besucht und die Logistik des IS unterstützt haben. Die Schwester soll den Haushalt gemacht, kleine Kinder gehütet und etwas Englisch unterrichtet haben. Zudem standen beide in intensivem Kontakt mit IS-Sympathisanten und sollen versucht haben, Familie und Freunde aus der Schweiz zum Nachkommen zu überreden.

Vor Obergericht musste sich die junge Frau deswegen am Montag erneut verantworten, nachdem sie im Februar 2019 vom Bezirksgericht Winterthur wegen Verstosses gegen das IS-Verbot verurteilt worden war. Zur Verhandlung ist die Beschuldigte aber unentschuldigt nicht erschienen. Warum ist nicht bekannt. Deshalb gab es keine Befragung zur Person und zur Sache. Vor der Vorinstanz hatte sie bestritten, den IS unterstützt zu haben, sondern wollte nur humanitäre Hilfe an die Bevölkerung leisten.

Beschuldigte will nicht mehr in den Medien kommen

Der Oberjugendanwalt stellte den Antrag, auf die Berufung nicht einzugehen. Der Anwalt der jungen Frau sei ans Obergericht gelangt, obwohl seine Mandantin das ablehne: «Ich möchte das Verfahren nicht weiter führen», habe sie vor der Berufungserklärung in einem Mail an den Verteidiger geschrieben. Sie wolle vor allem nicht mehr in die Medien kommen.

Erst später, nach Ablauf der Berufungsfrist, habe sie die Berufung in einer Mail an den Verteidiger akzeptiert. «Mit der Berufung ans Obergericht hat der Verteidiger genau das Gegenteil erreicht und der Fall der jungen Frau gelangt wieder in die Medien», sagte der Oberjugendanwalt. Deshalb soll das Obergericht auf den Fall nicht einzugehen und auf einen Prozess verzichten. Dass die Beschuldigte nicht am Prozess erschienen war, spreche Bände.

«Meine Mandantin war über Vorgehen informiert»

Der Anwalt der jungen Frau lehnte den Antrag ab. «Meine Mandantin war über das ganze Vorgehen von A bis Z informiert.»

Interessant ist auch, dass nach den Worten des Anwalts nun das eigentliche Motiv bekannt ist, warum das Mädchens mit ihrem Bruder nach Syrien gereist war. So wie der Anwalt durchblicken liess, war das Motiv wegen der Aussageverweigerung der Beschuldigten vor dem Jugendgericht Winterthur im Februar 2019 noch nicht bekannt, jetzt aber schon. Weil es sich aber um einen Jugendprozess handelt, werden die Medien und die Öffentlichkeit darüber nicht informiert.

«Keine klare Willensäusserung»

Das Obergericht lehnte den Antrag nach kurzer Beratung ab. Die Frau habe immer wieder widersprüchliche Aussagen gemacht, aber es liege keine klare Willensäusserung gegen eine Weiterführung des Prozesses sowohl gegenüber dem Anwalt als auch gegenüber des Gerichts vor. Deshalb wird der Prozess fortgesetzt. Da die Beschuldigte nicht anwesend ist, kann sie weder zur Person noch zur Sache vom Gericht befragt werden. Aus diesem Grund wird die Verhandlung schriftlich weitergeführt. Das Obergericht wird die Medien in einem späteren Zeitpunkt über das Urteil informieren.

Bedingte Freiheitsstrafe und Gesprächstherapie

Im Dezember 2015 waren die beiden Jugendlichen wieder in der Schweiz. Die Polizei nahm sie noch am Flughafen Zürich fest. Im Februar 2019 wurde das Mädchen vom Winterthurer Jugendgericht zu einer bedingten zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, der Bruder erhielt einen Monat mehr. Vor Gericht und im gesamten Verfahren hatten die beiden Jugendlichen fast jegliche Aussage verweigert. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der die Strafe akzeptiert hat, erhob die Schwester Berufung ans Obergericht.

Während der Untersuchungszeit war das Mädchen bereits neun Monate im Gefängnis gesessen, ihr Bruder zehn Monate. Von der Ideologie losgesagt hat er sich offenbar noch nicht: Die Bundesanwaltschaft eröffnete inzwischen ein neues Strafverfahren gegen den jungen Mann, erneut wegen Verstosses gegen das IS-Verbot.

