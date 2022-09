Bezirk Wasseramt SO : Junge klauen Auto und fahren damit auf Fussballfeld herum

Ein 18-Jähriger fuhr mit vier Minderjährigen mehrere Stunden in einem gestohlenen Auto im Bezirk Wasseramt im Kanton Solothurn herum. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, sahen Passanten, dass in Horriwil ein Fahrzeug sowie mehrere Personen «verdächtig auf der Strasse standen». Es stellte sich heraus, dass das Auto am Dienstagabend um 23 Uhr in Derendingen gestohlen wurde.