Eskalierte Freiluft-Party in Frankfurt

«Junge Männer bewarfen die Polizei mit Flaschen und schrien»

Am Frankfurter Opernplatz ist in der Nacht auf Sonntag eine Open-Air-Party ausgeartet. Polizisten wurden mit Flaschen beworfen, fünf von ihnen wurden verletzt.

Eine Freiluft-Party am Opernplatz in Frankfurt ist ausser Kontrolle geraten. Über 3000 Personen hatten sich am Samstagaben d d ort versammelt, um zu feiern. Gegen 1 Uhr ware n es n och knapp 500 bis 800 Menschen . Eine Stunde später kippte plötzlich die Stimmung: Es kam in der Nähe des Lucae-Brunnen zu einer Massenschlägerei, an der rund 18 Menschen beteiligt waren, wie die «Hessenschau» berichtet. Kurz danach lag ein Mann blutüberströmt am Boden.