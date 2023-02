«Hate Crime»: Junge Männer schlagen Dragqueens in Europaallee in Zürich zusammen

Die Dragqueen Miss Miss Chris erwischte es am schlimmsten. Eine Gehirnerschütterung, eine aufgeplatzte Lippe und eine Platzwunde am Kopf waren das Resultat des Angriffs, wie Vio la Cornuta gegenüber 20 Minuten sagt.

Eigentlich hätte es ein unterhaltsamer Abend mit viel Spass werden sollen. In einem Zürcher Club wurden zur Neueröffnung drei Dragqueens engagiert, um die Partygäste zu unterhalten. Nach einer langen und erfolgreichen Nacht machten sich Vio la Cornuta, zwei weitere Dragqueens sowie zwei Freunde auf den Nachhauseweg in Richtung Hauptbahnhof, wie Vio la Cornuta gegenüber 20 Minuten sagt.

Vom verbalen zum physischen Angriff

Durch die Attacke habe Miss Miss Chris eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Gehirnerschütterung, eine aufgeplatzte Lippe und ein gebrochenes Handgelenk davongetragen. «Einer anderen Kollegin wurde ausserdem in den Bauch getreten. Danach litt sie unter starken Unterleibsschmerzen.»

«Fühlen uns von der Polizei im Stich gelassen»

Vio la Cornuta selbst blieb unverletzt. Während des Überfalls habe sie laut um Hilfe geschrien, woraufhin die Täter eingeschüchtert worden seien, von den Dragqueens abgesehen hätten und in Richtung Hauptbahnhof gerannt seien. «Von Zivilcourage keine Spur. Zwar waren weitere Menschen in der Europaallee unterwegs, aber es hat uns niemand geholfen», so Vio la Cornuta.

Nachdem die Täter die Flucht ergriffen hatten, rief Vio la Cornuta die Stadtpolizei Zürich an. Am Telefon habe die erste Frage der Polizistin gelautet, ob die Täter noch vor Ort seien. Als die Dragqueen verneinte, erhielt sie eine enttäuschende Antwort, wie sie sagt. «Wir sollten einen Notfall aufsuchen und am nächsten Tag auf der Wache Anzeige erstatten. Wir hatten aber Angst, dass wir am Bahnhof wieder auf die Männer stossen werden.» Dies habe die Gruppe der Polizei am Telefon mitgeteilt. «Die Polizei erwiderte jedoch nur, dass keine Kapazität für Personenschutz vorhanden sei», so Vio la Cornuta.