Rollerfahrer gefährdet - Junge Männer werfen verbotene Böller aus fahrendem Auto

Gegen 22.45 Uhr am Montag waren drei junge Männer mit dem Auto auf der Nordstrasse in Richtung Baar ZG unterwegs, teilt die Zuger Polizei am Dienstag mit. Als der Beifahrer im Handschuhfach Böller entdeckte, nahm er diese heraus, zündete sie an und warf sie aus dem Fenster hinaus. Ein nachfolgender Rollerfahrer beobachtete dies und informierte die Polizei.