Rapperswil-Jona SG, 07.12.2020: Kurz vor 22 Uhr war ein Lenker (34) auf der Hombrechtikerstrasse unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte in einen Baum und einen Metallpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte ihn kontrollieren. Die Beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen positiven Wert an. Seinen Fahrausweis musste er abgeben.

Davos GR, 06.12.2020: Am Sonntagnachmittag nach 16 Uhr wollte ein 27-jähriger US-Amerikaner durch freies Gelände von der Mittelstation Höhenweg aus nach Davos fahren. Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Snowboarder schwer und blieb auf der Trasse der Parsennbahn liegen. Ein Bahnführer entdeckte den 27-Jährigen und leitete unverzüglich die Rettung ein. Ein Ambulanzteam überführte den Snowboarder ins Kantonsspital nach Chur. Der 27-Jährige erlag dort am Montag seinen schweren Verletzungen.

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht konnte ein Mann in St. Gallen beobachten, wie drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren, die Scheibe eines Autos einschlugen und dann flüchteten. Zwei der drei flüchtigen Personen konnten durch eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen angehalten, in Handschellen gelegt und auf dem Posten befragt werden. Sie wurden später wieder freigelassen, so die Stadtpolizei St. Gallen