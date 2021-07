Aussteigen und Nichtstun : Junge Menschen in China wollen lieber flachliegen statt sich kaputtarbeiten

«Die Initiative ergreifen, Buddha wählen und nicht um Ruhm und Profit kämpfen» – diese Worte in einem Blogpost eines Aussteigers haben in China den Tangping-Trend ausgelöst.

Chillen in einem Park in China und der hektischen Arbeitswelt entfliehen – das wollen immer mehr chinesische Jugendliche.

Musik und Muse statt Konsum und Ehrgeiz: Jugendliche in China suchen vermehrt das Aussteiger-Leben. Im Bild siehst du den Strassenmusiker Zhang Mingyuan in Peking.

«Flachliegen ist Gerechtigkeit»

«Ich kann einfach wie Diogenes in seiner Tonne in der Sonne schlafen», schrieb er in seinem Blogpost, der einen Nerv der jungen Generation traf und viral ging. «Flachliegen» sei weise, schrieb Huazhong, der nach eigenen Angaben als Komparse in einem Film auch einmal eine am Boden liegende Leiche spielte. Nach dem Wirbel darf er seine Lebensphilosophie aber nicht weiter erläutern. «Ich wurde aufgefordert, keine Interviews mehr zu geben.»