«Die plötzliche reale Bedrohung des Coronavirus hat Ängste und Sorgen aufflammen lassen», sagt Pauli. Viele Junge hätten nach dem Lockdown Schwierigkeiten mit der Rückkehr in den Alltag gehabt. Verschärfend kommt hinzu, dass viele der Betroffenen sich erst nach einigen Monaten professionelle Hilfe holen. Stattdessen flüchten sie sich in soziale Netzwerke, konsumieren vermehrt Alkohol und Drogen. Auch Selbstverletzungen haben zugenommen.

Pandemie kann Suchtverhalten fördern

«Riskanter Alkoholkonsum ist gerade unter denen, die eigentlich Hilfe benötigten, stark verbreitet», sagt Pauli. Denn: «Gerade bei Angststörungen oder depressiven Verstimmungen können Alkohol und Drogen kurzfristig Gefühle betäuben und Ängste reduzieren.» Das Problem: Wer konsumiert, braucht bald immer höhere Dosen, um sich zu betäuben. Das kann, gerade bei Jugendlichen mit psychischen Störungen, zu einer Sucht führen. Die Wahrscheinlichkeit, IV beziehen zu müssen, steigt. In zehn Jahren ist die Anzahl junger IV-Bezüger um 20 Prozent gestiegen, grösstenteils wegen psychischer Krankheiten. Dabei könnten frühe Interventionen spätes Leid verhindern, sagt Meichun Mohler-Kuo, Professorin an der Universität Zürich,

Dennoch suchen immer mehr junge Menschen Hilfe. In der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsspitals hat sich die Lage seit dem Sommer so stark zugespitzt, dass zusätzliches Personal eingestellt wurde. Bis Ende Jahr, so rechnet Dagmar Pauli hoch, werden sie und ihr Team 2300 telefonische Notfälle und 900 Notfälle vor Ort betreut haben. «Für nicht akute Fälle haben wir bis zu sechs Monate Wartezeit», so Pauli. Und der Corona-Herbst hat erst begonnen.