Tötungsdelikt in Sirnach TG: «Junge Menschen werden wegen Nichtigkeiten aus dem Leben gerissen»

Gemäss der Kantonspolizei Thurgau befindet sich der Tatverdächtige derzeit in Haft. Ob für den 15-jährigen Schweizer U-Haft beantragt wird, entscheidet die Jugendanwaltschaft in den nächsten Tagen. Laut Rechtsanwältin Noemi Attanasio, Partnerin bei der Kanzlei Attanasio Rechtsanwälte, ist man in der Schweiz bereits ab zehn Jahren strafmündig. Für Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren gilt dabei das Jugendstrafrecht. «Begeht ein Jugendlicher über 15 Jahre ein Vergehen oder Verbrechen, kann ein Freiheitsentzug von einem Tag bis zu einem Jahr ausgesprochen werden. Bei über 16-Jährigen beträgt die maximale Dauer vier Jahre», erklärt Attanasio. Es sei gut möglich, dass bei einer Verurteilung eine dem Freiheitsentzug vorangehende Unterbringung angeordnet werde: «Ziel solcher Schutzmassnahmen ist es, dass jugendliche Delinquenten später, also auch im Erwachsenenalter, nicht mehr straffällig werden, denn das Ziel des Schweizer Jugendstrafrechts sind der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen.» Eine Schutzmassnahme werde jedoch nur angeordnet, wenn der Jugendliche eine besondere therapeutische oder erzieherische Behandlung brauche. Die Unterbringung könne dabei in Behandlungs- oder Erziehungseinrichtungen erfolgen. Solche Massnahmen könnten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr andauern. «Ist der Zweck der Unterbringung erreicht und die Schutzmassnahme aufgehoben, wird der Freiheitsentzug nicht mehr vollzogen», so Attanasio.