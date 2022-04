Vereinfachte Einbürgerung: Junge Migranten verzichten auf den Schweizer Pass

Arber Bullakaj, Co-Präsident Aktion Vierviertel und Vorstandsmitglied SP Migrant:innen, sagt, dass die erleichterte Einbürgerung nicht halte, was sie verspreche.

Die vereinfachte Einbürgerung ist längst nicht so einfach, wie sie sich anhört. Sie soll noch einfacher werden.

Migrantinnen und Migranten, von denen bereits die Grosseltern in der Schweiz lebten, gehören der dritten Generation an. Seit Februar 2018 können sie einen vereinfachten Einbürgerungsprozess durchlaufen. Eine Bilanz der Eidgenössischen Migrationskommission EKM zeigt nun: Von der vereinfachten Einbürgerung haben bis Ende 2020 nur rund 1800 von möglichen 25’000 Migrantinnen und Migranten Gebrauch gemacht.

«Beides», sagt Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission EKM, gegenüber 20 Minuten. Zum einen seien viele Schweizer Migrantinnen und Migranten EU-Staatsangehörige und hätten dadurch beinahe keine Einschränkungen in der Schweiz. Zum anderen sei die vereinfachte Einbürgerung alles andere als einfach. «Die bürokratischen Hürden sind noch immer zu hoch», sagt Leimgruber. Er bekomme oft zu hören, dass Migrantinnen und Migranten, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind, es als unfreundlich bezeichnen, in einem aufwendigen Verfahren beweisen zu müssen, dass die Grosseltern einen Aufenthaltsstatus hatten oder ihre Eltern hier zur Schule gingen.