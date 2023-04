Junge machen viel weniger Fahrstunden: Experten halten das nicht für ungefährlich

Die Anzahl der Fahrstunden hat bei den Jungen in der Schweiz abgenommen.

Fahrschülerinnen und Fahrschüler in der Schweiz machen bereits nach wenigen Lektionen die Prüfung. Das berichten mehrere Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer gegenüber 20 Minuten. «Im Schnitt brauchen Schweizerinnen und Schweizer 16 bis 25 Lektionen, bis sie zur Fahrprüfung bereit sind. Das ist sehr individuell. In den letzten fünf Jahren versuchen aber vor allem junge Erwachsene im Alter unter 25 Jahren, mit gerade mal fünf oder sechs Fahrstunden durch die Prüfung zu kommen», sagt Elvis Listl, Fahrlehrer bei Modern Drive in Bern.