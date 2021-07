Sie wollten schwimmend zur Party : Junge Raver auf Drogen aus der reissenden Rhone gerettet

Schweizer und französische Retter haben in einer gross angelegten Aktion bei Chancy GE zwei Partygänger aus der Rhone geborgen. Sie hatten berauscht versucht, über den Fluss zu einem Rave zu gelangen.

Kurz vor 7.30 Uhr ging bei der Genfer Alarmzentrale ein Notruf ein: Teilnehmer eines Raves meldeten, zwei junge Menschen seien in der Rhone in Schwierigkeiten geraten. Der Fluss war durch die schweren Regenfälle stark angeschwollen und führte 850 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die Temperatur lag gerademal bei 17 Grad.

Die beiden Partygänger – eine 20 Jahre alte Frau und ein Mann – hatten trotz des hochgehenden Wassers der Rhone versucht, diese schwimmend zu überqueren, um an eine Party in Chancy zu gelangen, berichtet 20 Minutes. Die starke Strömung riss die beiden aber in hohem Tempo flussabwärts. Um möglichst rasch reagieren zu können und da die naturbelassenen Ufer des Stroms wegen Bäumen schlecht einsehbar sind, benachrichtigten die Genfer Retter ihre französischen Kollegen. Im Einsatz standen Feuerwehrleute, die Polizei, die Rettungsflugwacht, Boote und Taucher sowie Suchhunde. Insgesamt 45 Retter waren an der Aktion beteiligt.