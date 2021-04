Genfer Studie - Junge Schweizer haben schwache Spermien – wegen Pestiziden?

Seit den 1970er-Jahren produzieren die Männer in Industrienationen immer schwächere Spermien. Dieser Trend hat sich auch in einer Untersuchung an 3000 Schweizer Rekruten vor zwei Jahren bestätigt. Zwei Drittel der Männer zwischen 18 und 22 lieferten in Tests sowohl ein geringeres Volumen als auch eine tiefere Spermienzahl pro Ejakulation aus, als es die WHO in ihren Normwerten vorsieht. Die Schweiz gehört damit laut dem «Tages-Anzeiger» im europäischen Vergleich zu den Schlusslichtern, was die Spermienqualität angeht.