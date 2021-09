Flut von Lernfahrausweisen - Junge überrennen die Verkehrsprüfzentren

Beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern bestätigt man den Andrang. Gemäss den Zahlen, die 20 Minuten zugestellt wurden, wurden zwischen Januar und August insgesamt 21’376 Lernfahrausweise ausgestellt. In der Vorjahresperiode waren es derer 17’425, 2019 gar 12’570. Den grössten Anstieg verzeichnet das Verkehrsprüfzentrum in Thun. Dort kletterte die Anzahl der Gesuche von 1525 auf 3861, was einer Zunahme von rund 150 Prozent entspricht. In Bützberg wurde eine Zunahme von gut 75 Prozent registriert und in Orpund 60 Prozent. In Bern, wo am meisten Gesuche bearbeitet werden, war die Zunahme kaum spürbar: Heuer waren es 13’879 Gesuche, letztes Jahr 13’710. Auch im Kanton Solothurn wurden heuer mehr Gesuche registriert.