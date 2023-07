Uitikon ZH: Jugendliche Straftäter brechen aus Massnahmenzentrum Uitikon aus

Das ist passiert

Gemäss einem Insassen des Massnahmenzentrums Uitikon (MZU) sind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zwei junge Männer aus der geschlossenen Abteilung des MZU geflohen. Beim MZU handelt es sich um eine Massnahmeneinrichtung für straffällige männliche Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahre. Wie der Mann, der sich im Gegensatz zu den Geflohenen in der offenen Abteilung des MZU befindet, berichtet, hätten die minderjährigen Straftäter die Sozialpädagogen und den Sicherheitsdienst zunächst mit Billardkugeln bedroht. «Dabei haben sie die Sicherheitsscheibe zerstört, welche mega dick ist», sagt er weiter. Die Ausbrecher seien danach in Richtung Birmensdorf geflüchtet. «Meines Wissens ist zuvor noch nie jemand aus dem MZU ausgebrochen», so der Insasse.