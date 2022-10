«Woke-Wahnsinn»: Junge SVP bietet Studierenden Gratis-Rechtschutz gegen Gendersprache

Dagegen will die Junge SVP nun vorgehen: Am 14. Oktober 2022 teilte sie mit, Studierenden, die wegen der Regelung bei Prüfungen Punkt- oder Notenabzüge bekommen haben, einen Gratis-Anwalt oder -Anwältin zu Verfügung zu stellen.

