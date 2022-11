«Heuchlerisch»: JSVP hat eigenen Boykott-Aufruf gegen «woke» UBS noch nicht umgesetzt

Vor über 100 Tagen, am 27. Juli, rief die Junge SVP Schweiz (JSVP) zum Boykott gegen die Schweizer Grossbank UBS auf. Grund dafür: Die UBS habe interne Sprachvorschriften erlassen, die eine genderneutrale Kommunikation garantieren sollten. Es seien in dem Dokument «maskulin codierte Wörter» aufgelistet, die in Zukunft zu vermeiden seien. Als Beispiele hierfür wurden «Machowörter» wie «active», «challenge» und «objective» genannt.