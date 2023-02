Anti-Woke-Strategie: Aufstand in der jungen SVP

«JSVP könnte sich auf die wichtigen Themen fokussieren»

Ähnlich sieht es Kathi Büttel, Präsidentin der jungen SVP Zug: «Das Thema Wokeness hat sicher seine Berechtigung. Doch jeden woken Seich so aufzubauschen, das ist einfach nicht unser Ding.» Auch in Whatsapp-Chats der jungen SVP Schweiz sei schon Kritik laut geworden. «Es wäre schön, wenn das Programm der JSVP wieder diverser würde», findet Büttel.

«Werden nur noch als Anti-Woke-Partei wahrgenommen»

Hug geht es auch um die Wahrnehmung der JSVP: «Die JSVP Schweiz hat eine nationale Plattform. Im Gegensatz zu den kantonalen Sektionen erreichen sie viel mehr Menschen und finden Eingang in die Berichterstattung der Massenmedien.» Das führe letztlich dazu, dass die ganze Jungpartei nur noch als die «Anti-Woke-Partei» wahrgenommen werde. «Das ist schade, denn in den Sektionen nehmen wir uns auch den lokal und national wirklich wichtigen Themen an.»

JSVP-Chef gibt sich kämpferisch

Dass die junge SVP das Thema so intensiv bearbeite, sei nötig: «Bei politisch interessierten Menschen kommen Botschaften oft schneller an. Doch die junge SVP will alle erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir am Thema dranbleiben», sagt Trachsel. Der bisherige Kampagnenverlauf gebe dem Präsidium recht: «Wir haben das Thema als erste aufgegriffen und konnten bereits einiges bewirken. Wir müssen aber weiterkämpfen.»