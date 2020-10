Im Kampf gegen das CO₂-Gesetz bahnt sich eine unheilige Allianz an. Am Freitag wurde bekannt, dass einige Westschweizer Regionen des Klimastreiks Schweiz Unterschriften für ein Referendum sammeln. Dies eine Woche, nachdem es vom Parlament verabschiedet wurde. Den Klimastreikenden geht das Gesetz nicht weit genug. Nun erhalten die Umweltschützer Unterstützung von rechter Seite: Die JSVP gab am Samstag in einem Communiqué bekannt, dass sie das Vorhaben unterstützen werde.