Covid-19-Gesetz - Junge SVP will Impfprivilegien mit neuem Referendum bodigen

Covid-19-Gesetz

Im September 2020 nahm das Parlament das Covid-19-Gesetz an und erklärte es für dringlich. Das Gesetz beinhaltet lediglich denjenigen Teil des «Notrechts», das der Bundesrat im Frühjahr 2020 nicht gestützt auf das Epidemiengesetz erliess, sondern auf die Bundesverfassung. Im Verlauf der Pandemie zeigte sich, dass es mehr finanzielle Hilfen braucht. Das Parlament beschloss deshalb am 18. Dezember 2020 und am 18. März 2021 Änderungen am Gesetz. Erfordert es die Bekämpfung der Pandemie oder die Bewältigung der Krise, können Bundesrat und Parlament weitere Änderungen beschliessen oder die Geltungsdauer von Bestimmungen verlängern.