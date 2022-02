Milizsystem – Junge SVP will Löhne von Parlamentariern kappen

Die Junge SVP will den Parlamentarierinnen und Parlamentariern die Löhne kürzen, damit das Parlament wieder zum Milizparlament wird.

«Das Berufsparlament muss gestoppt werden!» So lautet das Motto einer geplanten Initiative der Jungen SVP. In den letzten Jahren habe sich das Parlament vom Miliz- zum Berufsparlament gewandelt, wird Präsident David Trachsel in einer Medienmitteilung zitiert. Mehr als die Hälfte aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier seien heutzutage Berufspolitiker. Das sei eine gefährliche und teure Entwicklung.