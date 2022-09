Mit Petition : Junge SVP will Winnetou-Filme im SRF

Die SVP-Jungpartei lanciert eine Petition und will so das Schweizer Radio und Fernsehen SRF dazu bringen, Winnetou-Filme auszustrahlen.

Die Kritik betrifft auch die Winnetou-Interpretationen von Karl May. Sie würden ein rassistisches Weltbild vertreten und romantisiere oder verschweige den Genozid an der indigenen Bevölkerung Amerikas.

So schalte sich die SVP nun zum wiederholten Mal in die Debatte um kulturelle Aneignung ein. Sie wolle nun in diesem Bereich sogar einen thematischen Schwerpunkt setzen und so den «Woke-Wahnsinn stoppen», wie die Zeitung Trachsel weiter zitiert. Denn er finde die Filme «…schön und toll.» Dies ist nicht die erste Aktion der SVP-Jungpartei, zuletzt zeigte sie die Betreiber der Brasserie Lorraine in Bern wegen Abbruchs eines Konzerts an. Mehrere Besucher hatten sich unwohl gefühlt, weil weisse Musiker Dreadlocks trugen.