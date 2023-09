Maria Wegelin: Winterthurer SVP-Präsidentin spannt Rechtsextreme ein

Die Winerthurer SVP-Präsidentin will in den Nationalrat.

Die Winterthurer SVP-Präsidentin Maria Wegelin will in den Nationalrat. Für ihren Wahlkampf hat sie die Junge Tat engagiert, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Diese Gruppe wird vom Nachrichtendienst beobachtet.

Anführer der rechtsextremen Gruppierung erledigen für Wegelin die Medienarbeit, produzieren Werbevideos und betreuen einen Teil ihrer Social-Media-Accounts. Seit Anfang September hat Wegelin gemäss der Zeitung mehrere Wahlkampf-Videos veröffentlicht, in denen sie gegen Linke, Migranten und Feministinnen austeilt.

Wegelin fiel als Massnahmengegnerin auf

Produziert hat die Clips laut «SonntagsZeitung» der Anführer der Jungen Tat, der in Winterthur eine Designfirma betreibt. Er studierte wissenschaftliche Visualisierung an der Zürcher Kunsthochschule. Doch 2020 wurde er wegen «Heil Hitler»-Rufen während eines Vortrags von der Schule verwiesen. Später wurde er wegen Judenhass verurteilt, heisst es in der Zeitung weiter.