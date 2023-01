Wahlen 2023: Mitte-Präsident Gerhard Pfister glaubt: «Junge werden uns wählen»

Am 22. Oktober wählt die Schweiz den National- und Ständerat. Für alle Parteien beginnt nun die spannende Zeit, in der es gilt, Wählende von den eigenen Ideen zu überzeugen.

Grosse Hoffnungen auf junge Wählende

Um eine Niederlage an der Urne zu verhindern, setzt Parteipräsident Gerhard Pfister vor allem auf die jungen Wählenden. Er ist überzeugt, dass der Namenswechsel von der CVP zur Mitte bei ihnen voll eingeschlagen habe: «Ich habe immer gesagt, der alte Name verhinderte eine Auseinandersetzung mit unserer Partei.» Tatsächlich wurde Pfister am Dreikönigsapéro der Partei in Bern nicht müde zu betonen, dass seine Jungpartei zeitweise die am schnellsten wachsende aller Jungparteien war.