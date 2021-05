Sucht und Prävention - Junge werden im Alltag über zwölfmal pro Stunde an Alkohol erinnert

Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren werden täglich an Alkohol erinnert. Die Stiftung «Sucht Schweiz» hat eine Pilotstudie durchgeführt, die zeigt, dass Jugendliche in ihrem Alltag (inklusive in sozialen Netzwerken) umgerechnet alle fünf Minuten an Alkohol oder dessen Konsum erinnert werden.