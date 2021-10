Influencer-Villa – Junge Westschweizer Influencer erobern Tiktok

Von Los Angeles in die Schweiz

Wie die meisten Social Media Trends entstammt auch « The Swiss House » einer amerikanische n Inspiration. Bereits 2014 i st zum ersten Mal eine G ruppe amerikanischer Youtuber gemeinsam in eine WG eingezogen. Die Gruppe nannte sich «Our Second L ife » und war in Los Angeles zu Hause. Die in Amerika so genannten «Collab-Houses», wie auch das «The Hype House», sind heutzutage fast in jedem Land zu finden . Die Idee dahinter is t, Influencerinnen und Influencer unter ein Dach zu bringen , um gemeinsam noch kreativere und einzigartigere Inhalte zu erstellen. Zudem können sie dank der Zusammenarbeit noch weitere Millionen organischer Userinnen und User erreichen.