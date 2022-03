Energieverbrauch – Junge wollen nicht verzichten

53 Prozent aller 18- bis 34-jährigen Personen sind nicht bereit, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Bei den über 50-Jährigen sind es nur 31 Prozent. Auch das Auto oder das Motorrad in der Garage zu lassen und stattdessen den Zug zu nehmen, kommt für 40 Prozent der 18- bis 49-jährigen Befragten nicht in Frage. Bei den restlichen Altersgruppen sind es hingegen über 57 Prozent, die öfters den Zug nehmen oder zumindest versuchen, das Auto weniger oft zu benutzen.

Junge wollen sich nicht einschränken lassen

Ausserdem sähen sich viele mit völlig neuen Lebensfragen konfrontiert, sagt Fichter. Wie will ich leben, was will ich konsumieren, was ist mit dem Klimawandel? Auch da würden sich viele mit Einschränkungen schwer tun.