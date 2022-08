Pille danach : Jungen Frauen wird die Abgabe regelmässig verweigert

Der Verkauf des Präparats steigt in der Schweiz rasant, auch weil Paare zunehmend auf natürliche Verhütung setzen. Doch diese ist nicht ganz einfach.

In der Schweiz wurden letztes Jahr über 100’000 Pillen danach verkauft. (Archivbild)

Die Nachfrage nach der Pille danach hat sich innerhalb von vier Jahren verdoppelt. Dies zeigen Zahlen des Apothekerverbands Pharmasuisse, die der « SonntagsZeitung » vorliegen. So wurden letztes Jahr über 105’000 Pillen danach verkauft, während es bei der jüngsten Erhebung 2017 noch 52’000 waren.

Wegen Schlagzeilen über Thrombosefälle und Hirnschläge wenden sich immer mehr Frauen von der hormonellen Verhütung ab. Allein in den letzten fünf Jahren seien die Verkäufe in der Schweiz um 30 Prozent eingebrochen.

«Pille danach sollte Notfall-Lösung sein»

Ein Grund sei die zunehmend natürliche Verhütung und andere Methoden, die weniger zuverlässig sind als die hormonelle Verhütung. «Die Pille danach sollte eine Notfall-Lösung sein und nicht als Verhütungsmethode gebraucht werden», sagt Metin San, Inhaber der Bellevue Apotheke in Zürich zur «SonntagsZeitung».

Zugelassen ist die Pille danach für alle Frauen ohne Rezept, auch für unter 16-jährige. Sehr jungen Frauen, sagt Sexualpädagogin Katja Hochstrasser, werde die Abgabe in der Praxis aber regelmässig verweigert. Dies kritisiert San, die Frauen befänden sich in einer Notlage. Einzig bei Verdacht auf Missbrauch werde empfohlen, das Mädchen für weitere Abklärungen an eine Fachstelle oder ins Spital zu überweisen.