Ins Mittelmeer verirrt : Junger Grauwal Wally entkräftet vor Mallorca aufgetaucht

Biologen sorgen sich um den jungen Grauwal Wally, der sich seit mehreren Monaten im Mittelmeer aufhält. Nun ist er vor Mallorca aufgetaucht – und wirkt stark geschwächt.

Das Tier hatte sich wohl an der US-Pazifikküste verirrt und war via Atlantik bis ins Mittelmeer geschwommen.

Ein seit Monaten im Mittelmeer umherirrender Grauwal ist nun vor der Küste Mallorcas gesichtet worden. Wally, wie das Jungtier von Biologen getauft wurde, schwamm am Donnerstag stark abgemagert in der Bucht von Santa Ponça im Südwesten der Insel, wie die Regionalzeitung «Diario de Mallorca» (Bezahlartikel) und andere Medien unter Berufung auf Experten berichteten. Grauwale sind eigentlich im Pazifik beheimatet. Vor Mallorca war ein Exemplar zuletzt vor elf Jahren gesichtet worden.

Wegen Klimawandel verirrt?

Nach Vermutung von Experten hat sich der höchstens zwei Jahre alte Wal im Pazifik an der Westküste der USA verirrt. Er sei dann möglicherweise durch die Nordwestpassage in den Nordatlantik gelangt, die durch die Klimaerwärmung leichter zu passieren sei. Das Tier könnte zwar mit einigem Glück durch die Meerenge von Gibraltar in den Atlantik zurückkehren. Experten befürchten jedoch, dass es dann aber kaum zurück in den Pazifik gelangen wird.