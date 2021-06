Seit letztem Wochenende vermisst : Junger Mann leblos aus dem Wohlensee geborgen

Im Wohlensee ist am Sonntag ein Mann tot aufgefunden worden. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um den seit gut einer Woche in der Aare vermissten jungen Mann handelt.

Einsatzkräfte hatten am vergangenen Wochenende in und um Bern die Aare abgesucht.

In der Nähe des Ruderclubs Wohlensee wurde am Sonntag eine leblose Person gefunden.

Am Sonntagvormittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach eine leblose Person im Wohlensee in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen b. Bern) gefunden worden sei. Mitarbeitende der Seepolizei der Kantonspolizei Bern konnten die leblose Person in der Folge bergen.