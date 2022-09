USA : Junger Mann mehr als 20’000 Mal von Killerbienen gestochen

Der 20-Jährige musste in ein künstliches Koma versetzt und künstlich beatmet werden, wie der US-Sender Fox 19 am Mittwoch berichtete. Nach Angaben seiner Familie wurde er mehr als 20’000 Mal gestochen. Er hatte demnach am vergangenen Freitag Äste eines Zitronenbaums geschnitten, als er versehentlich in ein Nest afrikanischer Killerbienen schnitt. «Als er begonnen hat, die Äste zu schneiden, sind die Bienen rausgekommen», sagte seine Grossmutter zu Fox 19. «Er hat geschrien: ‹Hilfe, helft mir, Hilfe›, und niemand hat ihm geholfen.»