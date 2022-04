Notrufe in Berner Zentrale : Junger Mann trinkt Waschmittel, Kuh stürzt auf Frau

Schutz und Rettung Bern gibt anlässlich des Aktionstages der Notrufnummer 144 Einblick in ihre Tätigkeiten. Im Live-Ticker finden sich auch Notrufe der skurrilen Art.

Alle paar Minuten klingelt bei Schutz und Rettung Bern an diesem Donnerstagmorgen das Telefon. Im Rahmen des nationalen Aktionstages der Notrufnummer 144 informiert die Organisation via Social-Media-Liveticker über die Tätigkeiten und die eingehenden Notrufe in der Sanitätsnotrufzentrale. Die Zwischenbilanz bis zum Mittag: 120 Anrufe, 30 davon Notrufe via 144.