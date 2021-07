Suche entlang Berner Aare - Junger Mann wird nach Aareschwumm vermisst

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in der Aare in Bern ein junger Mann in Schwierigkeiten geraten sei. Gemäss der Kapo Bern hatte sich der Mann oberhalb des Marzilibads in Bern zum Schwimmen ins Wasser begeben und konnte sich nicht mehr selbständig ans Ufer bringen. Drittpersonen beobachteten den Schwimmer, verloren ihn jedoch aus den Augen.