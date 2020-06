vor 37min

Schrecken für 56-Jährigen

Junger Mann zielt mit Softair-Waffe auf Automobilisten

Ein Automobilist rief am Dienstag die Zuger Polizei an, weil Unbekannte aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Softair-Waffe auf ihn gezielt hatten. Drei junge Männer konnten in Baar gestoppt werden.

von Daniela Gigor

1 / 4 Wenn die Polizei solche illegalen Softair-Pistolen in der Öffentlichkeit sieht, dürfte dies für den Besitzer Konsequenzen haben. (Symbolbild) Luzerner Polizei Diese Softair-Waffe hat die Zuger Polizei bei drei Jugendlichen sichergestellt, die Ende Januar in Rotkreuz unterwegs waren. Zuger Polizei Auch dieser Imitationsrevolver hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. (Symbolbild) Luzerner Polizei

Die Zuger Polizei wurde am Dienstag gegen 21 Uhr per Notruf von einem 56-jährigen Autofahrer kontaktiert, der meldete, dass zwischen Neuägeri und Talacher soeben ein Mann aus einem Auto, das vor ihm unterwegs sei, mit einer Waffe auf ihn ziele.

Automobilist fühlte sich bedroht

Laut bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer während der Fahrt die Softair-Waffe aus dem Fenster gehalten, worauf sich der nachfolgende Automobilist bedroht fühlte. Die Imitationswaffe, die dem 15-jährigen Jugendlichen gehörte, wurde von der Polizei sichergestellt. Die Beteiligten werden verzeigt und müssen sich für ihr unüberlegtes Handeln bei der Jugendanwaltschaft sowie der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Softair-Waffen können leicht verwechselt werden und sind verboten