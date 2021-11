Strafgericht BS – Junger Schläger wollte Video für «Szene isch Basel» filmen

1 / 5 Bei der Heiliggeistkirche wurde am 22. August 2020 ein 47-jähriger Mann brutal zusammengeschlagen. Der Täter, ein 21-jähriger Mann, muss sich nun vor dem Strafgericht verantworten. Google Street View Der Schläger, ein junger Chinese, filmte sein Opfer zunächst, als er Atem- und Meditationsübungen auf der Treppe vor der Heiliggeist-Kirche machte. Google Street View Der Beschuldigte wollte die Aufnahmen auf der Instagram-Seite «Szene isch Basel» veröffentlichen. Screenshot

Darum gehts Ein 21-jähriger Basler verprügelte im August 2020 einen 47-jährigen Mann und verletzte diesen dabei erheblich.

Er filmte sein Opfer zunächst in der Absicht, die Aufnahme dann auf «Szene isch Basel» zu veröffentlichen.

Jetzt muss sich der Schläger vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Am Montag muss sich vor dem Basler Strafgericht ein 21-jähriger Basler wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beschimpfung sowie Verletzung des Privatbereichs verantworten. Der gebürtige Chinese hatte am 22. August 2020 in den frühen Morgenstunden im Basler Gundeli einen 47-jährigen Mann zusammengeschlagen und beleidigt.

Das Opfer sass auf der Treppe vor der Heiliggeist-Kirche und machte Atem- und Meditationsübungen, da er infolge eines Fahrradunfalls an den Spätfolgen des damals erlittenen Schädel-Hirn-Traumas und Schlafstörungen litt. Der Beschuldigte beschloss laut Anklageschrift der Basler Staatanwaltschaft ihn dabei zu filmen, um die Aufnahmen später auf dem Instagram-Kanal «Szene isch Basel» zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck trat er nahe an den Mann heran, der während der Übungen die Augen geschlossen hatte.

«Halt die Fresse»

Als er den Beschuldigten bemerkte, konfrontierte er ihn und forderte ihn auf, das Filmen sein zu lassen. Der 21-Jährige steckte das Handy in die Hosentasche und lief auf die Strasse, wo er stehen blieb. Er solle doch von der Strasse weg und nach Hause gehen, forderte er den jungen Mann auf und begab sich selbst auf den Heimweg. Der Beschuldigte eilte ihm nach und schlug ihn unvermittelt mit einem Schlag in die linke Gesichtshälfte zu Boden. Dort verpasste er ihm weitere Schläge und Fusstritte an den Kopf. «Halt die Fresse», quittierte er die Bitte des Opfers aufzuhören.

Dann zückte er sein iPhone und begann wieder zu filmen. «Was bisch Du für ä Baschtard! Sag mir, es tuet Dir leid», herrschte er den am Boden liegendenden Verletzten an. Unter Zwang entschuldigte sich das Opfer schliesslich und der Beschuldigte liess von ihm ab und entfernte sich schliesslich. Wenig später konnte er von der Polizei angehalten und in Haft genommen werden.

Schon vor der Tat aggressiv aufgefallen

Durch die Schläge erlitt der 47-Jährige unter anderem eine Quetsch-Risswunde an der linken Wangenschleimhaut, einen Bruch des linken Augenhöhlenunterrandes sowie des linken Jochbogens. Infolge dieser Verletzungen blieb er bis Ende April dieses Jahres voll arbeitsunfähig.