Grosse Schanze Bern: Paar hat Sex neben WM-Stübli

Zwei Personen hatten am Samstagabend Sex bei der Grossen Schanze in Bern.

Nachdem sie am Samstagabend den Sternenmarkt in Bern besucht hatten, sassen zwei Freundinnen mit ihrem Glühwein bei der Grossen Schanze in Bern. Plötzlich beobachteten die beiden ein «lustiges Schauspiel», wie sie selber sagen. Ein junges Pärchen war gerade, unweit von den beiden Frauen entfernt, beim Liebesakt .

«Wir konnten anfangs unseren Augen kaum trauen», sagt die 20-Minuten-Leserin. «Erst standen sie einfach in der Ecke, danach ging es plötzlich richtig zur Sache. Fünf Minuten lang machten sie es und hielten dann kurz an. Danach machten sie weiter. Das Pärchen hatte innert kürzester Zeit etwa vier Mal Sex.» Erst seien die beiden Beobachterinnen schockiert gewesen, dann hätten sie darüber gelacht. «Die hatten einfach kein Schamgefühl. Es war unglaublich.»

«Jeden Moment hätte jemand rauskommen können»

Die Bernerinnen hätten sich nicht an den Liebenden gestört. «Wir fanden es eher amüsant», so die 28-Jährige. «Ausserdem war ich etwas schockiert darüber, dass man das um diese Uhrzeit an einem so belebten Ort macht.»