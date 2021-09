2962 M. ü. M. - Junges Paar wollte in Turnschuhen auf Zugspitze – Rettung wird teuer

Ein junges Paar musste am vergangenen Montag auf der deutschen Zugspitze von Bergrettern evakuiert werden. Dies berichtet die «Bild» -Zeitung. Gemäss Angaben, die die beteiligte Bergrettung Ehrwald auf dem eigenen Facebook-Kanal macht, waren die Gestrandeten in knietiefem Schnee nicht mehr weitergekommen.

Bei den beiden steckengebliebenen Personen handelt es sich um ein Paar, beide 20-jährig. Die jungen Leute waren trotz sehr schlechten Witterungsverhältnissen am Morgen von ihrer Station auf einer Höhe von 2209 Metern gestartet. Einige Stunden später und rund 300 Höhenmeter weiter oben, war das Wetter so schlecht geworden, dass sie abbrechen und in einer stillgelegten Station auf 2500 Metern Unterschlupf suchen mussten.

Von dort aus riefen sie dann die Bergrettung mit ihrem Handy an. Die Retter trafen sie gemäss der Münchner Tageszeitung «Merkur» in Schlafsäcke eingewickelt an. Die junge Frau habe apathisch gewirkt und sei unterkühlt gewesen. Offenbar besassen die beiden nicht die nötige Ausrüstung für eine solch anspruchsvolle Wanderung. Der junge Mann hatte sogar nur Turnschuhe an.