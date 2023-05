Bern: Junges Reh mitten in der Stadt gesichtet

Passantinnen und Passanten sichteten am Donnerstagmittag ein Reh in der Lorraine. Wer ein Wildtier beobachte, solle Distanz wahren, rät der Wildhüter.

Ein Leser filmte das Reh bei seiner Odyssee durch die Stadt. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein junges Reh verirrte sich am Donnerstag ins Berner Lorraine-Quartier.

In der Stadt Bern kommt es jedes Jahr zu mehreren Rehsichtungen.

Zum Schutz der Wildtiere solle man diese einfach in Ruhe lassen und sich ihnen nicht nähern, rät der Wildhüter.

Ein ungewöhnlicher Passant irrte am Donnerstagmittag im Berner Lorraine-Quartier umher: Ein junges Reh hatte sich offenbar aus dem umliegenden Grün in die Stadt verirrt. Auch ein 20-Minuten-Leser konnte das Wildtier erspähen. «Ich jogge oft den Wäldern entlang und sehe viele Rehe, aber auf eines mitten in der Stadt zu treffen, hat mich schon beeindruckt», sagt er. Das Tier habe zwar einen verwirrten und eingeschüchterten, ansonsten aber gesunden Eindruck auf ihn gemacht.

Laut Wildhüter Martin Schmid werden im besiedelten Berner Stadtgebiet mehrmals jährlich Rehe gesichtet. Ein Grund seien Revierkämpfe, bei denen unterlegene Rehböcke vertrieben werden und dabei in den urbanen Raum gelangen. Ebenso passiere es, dass Rehe etwa durch Hunde aufgeschreckt werden, panisch die Flucht ergreifen und schliesslich in der Stadt landen. Dort würden sie tagsüber ein Versteck, etwa einen Garten, suchen. «Im Schutze der Nacht, wenn sich der Verkehr gelegt hat, kehren sie dann in ihr angestammtes Gebiet zurück», sagt Schmid. So würden sich 90 Prozent der Fälle von allein erledigen.

Wichtig sei aber, dass man die verirrten Tiere in Ruhe lasse und Distanz zu ihnen wahre. «Wildtiere sind Fluchttiere», erklärt Schmid. Nähere man sich ihnen, sei die Gefahr gross, dass sie blindlings auf eine befahrene Strasse rennen und verletzt werden. Den Wildhüter solle man dennoch kontaktieren; so könne sich dieser ein Bild von der Situation machen und etwa in Erfahrung bringen, in welchem Zustand sich das Tier befinde.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.