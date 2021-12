NFT-Hype – Junges Unternehmer-Paar kauft Avatare für 30’000 Franken

«Aliens gibt es nicht unter einer Million»

Die seltensten Avatare können noch viel teurer sein. «Aliens gibt es nicht unter einer Million», sagt Dietrich. Die virtuelle Welt im Metaverse werde solche Investitionen in Zukunft völlig normal machen. «Die Leute verbringen viel Zeit online und es ist ihnen wichtig, wie sie dort wahrgenommen werden. Sie wollen sich individuell ausdrücken, so wie mit den Skins und Outfits in Fortnite», so Meier.

«In Zukunft werden alle im Metaverse sein»

Mit ihrer Firma Zeam beraten sie Unternehmen, wie diese am besten mit Jugendlichen kommunizieren können. «Wer Junge ansprechen will, muss im Metaverse sein, in Zukunft werden alle dort sein», sagt Dietrich. Die Avatare sollen ihre Vertretung im virtuellen Leben sein. Diese warten in digitalen Büros auf Kundinnen und Kunden, die sie etwa per Zoom-Call empfangen können.