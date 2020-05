Jungleiter (15) darf trotz rassistischer Hetze in der Cevi bleiben

Cevi

Der Cevi ist der drittgrösste Jugendverband in der Schweiz. Rund 13’000 Mitglieder treffen sich in über 200 lokalen Vereinen. Der Cevi bietet Jugendarbeit, Hilfe und Stärke für Mitmenschen sowie verschiedene Möglichkeien, die Persönlichkeit zu entwickeln an. Wer in der Cevi arbeitet, ist meistens noch in jugendlichem Alter und tut dies ehrenamtlich.