Rehetobel AR, 25.09.2020: Ein 18-Jähriger lenkte sein Auto von Rehetobel AR in Richtung Zweibrücken. Der Lenker kam in einer Linkskurve von der Strasse ab und das Auto überschlug sich mehrfach. Es blieb schliesslich rund 70 Meter unterhalb der Strasse in einem Bachbett stehen. Der 18-Jährige wurde mittelschwer verletzt.

Ein 18-jähriger Mann lenkte am Freitagnachmittag, um 13 Uhr, sein Auto auf der Hauptstrasse talwärts von Rehetobel in Richtung Zweibruggen. Auf der kurvenreichen Strasse geriet der Junglenker mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve über den rechten Strassenrand, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Das Auto überschlug sich im steilen und abfallenden Hang mehrfach. Es blieb schliesslich rund 70 Meter unterhalb der Strasse in einem Bachbett auf den Rädern stehen.