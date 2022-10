Schon zum zweiten Mal : Junglenker (19) mit 187 km/h auf Autobahn geblitzt – ohne Führerschein

Auf der Autobahn A12 in Flamatt wurde ein Auto mit 187 km/h geblitzt. Auf derselben Strecke war der Lenker schon einmal viel zu schnell unterwegs.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Kanton Freiburg fuhr am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A12 von Bern in Richtung Freiburg. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Flamatt wurde er auf einer auf 120 km/h begrenzten Strecke mit einer Nettogeschwindigkeit von 187 km/h gemessen.