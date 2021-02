In der Folge prallte er gegen einen Randstein. Das Auto drehte sich um die eigene Achse. Dabei wurden eine Strassenlaterne und eine Hausmauer beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Samstag an der Amriswilerstrasse mit einem mobilen Radargerät Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz nach 9.45 Uhr passierte ein Autofahrer innerorts mit 116 km/h die Messstelle in Richtung Neukirch, wie es in einer Mitteilung heisst.



Der 21-jährige Schweizer überschritt nach Abzug der Sicherheitsmarge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h, was ein Raserdelikt darstellt. Sein Fahrausweis auf Probe wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.