Kilchberg BL: Glatteis sorgt am Dienstag für Unfall

Am Dienstagabend fuhr ein 21-jähriger Lenker kurz nach 19.30 Uhr aus Richtung Tecknau BL kommend in der Eitalstrasse in Richtung Kilchberg BL, als er in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der graue Mercedes kam aufgrund der schnee- und eisbedeckten Strasse ins Rutschen, so dass das Fahrzeug linksseitig über den Fahrbahnrand fuhr, bevor der Lenker reagieren konnte.