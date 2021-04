Mägenwil AG - Junglenker (25) baut Unfall mit 510-PS-Mercedes

Ein 25-Jähriger verursachte am Mittwochabend in Mägenwil AG einen Unfall.

Am Mittwoch kurz vor 22 Uhr kam es in Mägenwil AG zu einem Unfall. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr mit

seinem Mercedes AMG C63 S aus dem Kreisel auf der Birrfelderstrasse in Richtung Mägenwil, als er die Herrschaft über das Fahrzeug verlor, ins Schleudern kam und mit der Randleitplanke auf der Gegenfahrbahn kollidierte. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, herrschte «glücklicherweise» in dem Moment kein Gegenverkehr.