Polizeimeldungen Mittelland : Junglenker blochen mit 216 und 207 km/h über Autobahn

Auf der A12 in Châtel-St-Denis FR wurden in der Nacht auf Samstag zwei Autofahrer mit 216 km/h und 207 km/h statt 120 km/h gemessen. Den beiden wurde der Führerausweis entzogen.

Oftringen , 6. September: Auf der Äusseren Luzernerstrasse bei Oftringen kam es am Samstag zu einem Unfall, in den mehrere BMW involviert waren. Es wurden keine Personen verletzt.

Kapo VS

Freitagnacht, kurz vor 2 Uhr: Ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Mann sind mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn A12 von Vevey in Richtung Freiburg unterwegs – und das in rasantem Tempo: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Châtel-St-Denis werden die beiden mit 216 und 207 km/h geblitzt. Erlaubt sind auf besagtem Abschnitt 120 km/h.