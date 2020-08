vor 1h

Polizeimeldungen Ostschweiz

Junglenker verliert in Kurve Kontrolle – Auto landet auf dem Dach

In Triesen (FL) kam es am Montag zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Lenker prallte mit dem Auto in einen Eisenrohrzaun. Darauf überschlug es das Auto, der Lenker blieb unverletzt.

von Büro Ostschweiz

1 / 98 Triesen (FL), 03.08.2020: Ein 19-jähriger Lenker verlor beim Beschleunigen seines Autos im Kurvenausgang die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto prallte darauf in einen Zaun und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach stehen. Das Auto erlitt Totalschaden, der 19-Jährige blieb unverletzt. Landespolizei FL Buchs SG, 01.08.2020: Kurz nach 2 Uhr nachts ist der Kantonspolizei St. Gallen die Festnahme von drei Jugendlichen und einem Erwachsenen gelungen. Ihnen wird der versuchte Einbruch in einen Feuerwerkscontainer in Buchs vorgeworfen. Im Zuge der Abklärungen konnte ein vierter Jugendlicher ermittelt werden, der mit Teilen der Gruppe in der vorangegangenen Nacht in einen Feuerwerkscontainer im Grabs eingebrochen ist. Kapo SG Wolfhalden AR, 30.07.2020: Ein Lenker (21) fuhr um 1 Uhr mit einem Mitfahrer auf einer Nebenstrasse über den Sonder in Richtung Wolfhalden. Im Bereich Augsti verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und landete im Bach. Er und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kapo AR

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Montag, kurz vor 19 Uhr, auf der Bergstrasse in Triesen (FL) talwärts unterwegs. Im Kurvenausgang beschleunigte der junge Mann sein Fahrzeug. In dem Moment verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto, berichtet die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein. Das Auto prallte darauf in einen Eisenrohrzaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach stehen.