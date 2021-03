Das ist für die St. Galler Jungparteien auch in Ordnung so.

Jugendliche brauchen einen Lichtblick in der Pandemie, so die Jungparteien.

«Es ist zentral, jungen Menschen endlich eine Perspektive zu bieten», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung der St. Galler Jungparteien. Sie würden die Eröffnung der vier Impfzentren im Kanton begrüssen, es fehle jedoch eine klare Perspektive. Die Impfzentren sollen nach Ostern öffnen. In einem ersten Schritt werden dort über 75-jährige Personen geimpft. « Allerdings bleibt weiterhin unklar, ab wann welche Altersgruppe Termine reservieren kann und wann der Rest der Bevölkerung geimpft werden soll » , kritisieren die Jungparteien. Sie fordern deshalb, dass sich sämtliche Bevölkerungsgruppen so schnell wie möglich für eine Impfung registrieren können. « Dies stellt einerseits sicher, dass man bei Bereitschaft einen Impftermin erhält und gibt andererseits gerade den Jugendlichen einen lang ersehnten Lichtblick. » Dieser sei dringend nötig, seien doch junge Menschen überdurchschnittlich stark in ihrem Leben eingeschränkt.